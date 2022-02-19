10 мільйонів на День Валентина

На перший погляд, такий подарунок не дуже пасує до свята закоханих, однак чоловік Марії знав, що робить. До того як дарувати білет дружині, він перевірив його і зрозумів, що тримає в руках величезний виграш – 10 мільйонів доларів (283 мільйони гривень).

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Ця перемога стала величезним везінням, адже за даними лотереї Вірджинії, шанси виграти головний приз у грі Extreme Millions Scratcher складали 1 до 2 937 600.

Марія Чікас отримала чек на 10 мільйонів доларів / Фото Virginia Lottery

Спершу Марія подумала, що це жарт та брехня, але врешті вона повірила у свою удачу. Жінці потрібно було обрати, як отримати виграш – усі 10 мільйонів багатьма платежами протягом 30 років або одноразову виплату готівкою у розмірі 6 570 302 долари (185,9 мільйона гривень) після оподаткування. Переможниця обрала другий варіант.

Цей білет став щасливим не лише для подружжя Чікосів, а й для магазину у місті Манассас, де чоловік Марії його купив. Його власники отримають від лотереї Вірджинії бонус у розмірі 50 000 доларів (1,4 мільйона гривень).

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