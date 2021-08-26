Побила рекорд: жінка пролежала на одному місці 117 годин і перемогла на змаганнях з ліні

У Чорногорії відбулися вже 10-ті традиційні змагання з ліні, і цьогорічна переможниця стала рекордсменкою. Дуда Алексіч пролежала у парку на матраці 117 годин, лише іноді встаючи, щоб сходити до туалету.

Змагання розпочалися 20 серпня, і завершилися аж через 5 днів – коли з місця встала остання конкурсантка. Попередній рекорд був значно меншим – 52 години, але його встановили ще тоді, коли правила не дозволяли відлучатися до вбиральні.

Це цікаво Незвичні парі та найдивніші ставки, які робили гравці в азартних іграх

Дуда Алексіч провела на одному місці 117 годин, і отримала головний приз змагання – 300 євро (9350 гривень). Вона мінімально відірвалася від інших конкурсантів. Нікола Башкович, який зайняв друге місце, піднявся всього на 5 хвилин раніше за переможницю. А Марко Вукович, що став третім, пролежав загалом 115 годин.



Переможниця конкурсу Дуда Алексіч з конкурентами / Фото з фейсбуку

За правилами конкурсу, учасники, лежачи на матраці у парку, можуть спати, їсти, читати та розмовляти між собою. З 2021 року їм дозволили кожні 8 годин вставати до вбиральні.

Зверніть увагу 101-річна бабуся стала героїнею мемів: вона просто викинула омара в море