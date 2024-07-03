У Британії на пляж викинуло загадкову істоту: її довелося підіймати трактором

На британський пляж Мейденс Біч, що у Шотландії, викинуло тіло 7-метрового морського створіння. Місцевим комунальникам навіть довелось приганяти трактора, щоб відтягнути масивну тушу від узбережжя

Згодом з'ясувалося, що загадкова істота – це 7-метрова акула.

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Спочатку очевидці думали, що це кит, але пізніше приїхали дослідницькі та рятувальні групи, які змогли ідентифікувати істоту. Свідок подій, на ім'я Йоланда МакКолл сказала, що на відстані було важко зрозуміти, чи вона ще жива.

Її тіло борсалось у воді, тож було важко зрозуміти, жива вона чи мертва. Я одягла гідрокостюм й залізла у воду, щоб перевірити. Як з'ясувалось, це туша без ознак життя. Акула заплуталася в довгій мотузці, що стирчала в неї з рота й зачепилася за хвіст. Схоже, виснажилась, намагаючись звільнитися,

– розповіла Йоланда.



Який вигляд має створіння / Фото Yolanda McCall

За словами жінки, все виглядало так, ніби риба померла зовсім недавно. Лише після відпливу очевидці змогли побачити всю красу цієї великої істоти.

Акули цього виду (Basking shark) можуть досягати до 9 метрів завдовжки. Їхні дивовижні габарити та роззявлені щелепи навіюють жах, однак ці істоти вважається безпечним для людей та інших риб, оскільки харчуються лише планктоном.