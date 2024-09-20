Чоловіки думали, що спіймали "морську змію": що це було насправді

У Данії прибиральники Мортен Гебхардт та Кеннет Нільсен знайшли на пляжі острова Борнхольм незвичний предмет. Спершу вони подумали, що це морська змія.

Але, як пише TV 2 Bornholm, припущення виявилось хибним.

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Що це було насправді

Заінтриговані чоловіки принесли свою знахідку до Центру природничої історії Natur Bornholm. Аналіз показав, що це статевий орган мертвого горбатого кита. Тепер дослідники розмірковують над тим, що ж могло статися з цим китом. До того часу, за словами Нільсена, орган помістять у морозильну камеру.

Довідка. Горбаті кити виростають до 19 метрів у довжину та важать до 35 тонн. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі їх близько 60 тисяч.

Зауважимо, що морські змії дійсно дещо схожі на те, що знайшли прибиральники. Вони також можуть мати такий землянистий колір та тіло завдовшки від 1 до 3 метрів.