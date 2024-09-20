Чоловіки думали, що спіймали "морську змію": що це було насправді
Джерело:TV 2 Bornholm
У Данії прибиральники Мортен Гебхардт та Кеннет Нільсен знайшли на пляжі острова Борнхольм незвичний предмет. Спершу вони подумали, що це морська змія.
Але, як пише TV 2 Bornholm, припущення виявилось хибним.
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Що це було насправді
Заінтриговані чоловіки принесли свою знахідку до Центру природничої історії Natur Bornholm. Аналіз показав, що це статевий орган мертвого горбатого кита. Тепер дослідники розмірковують над тим, що ж могло статися з цим китом. До того часу, за словами Нільсена, орган помістять у морозильну камеру.
Довідка. Горбаті кити виростають до 19 метрів у довжину та важать до 35 тонн. За даними Всесвітнього фонду дикої природи, у світі їх близько 60 тисяч.
Зауважимо, що морські змії дійсно дещо схожі на те, що знайшли прибиральники. Вони також можуть мати такий землянистий колір та тіло завдовшки від 1 до 3 метрів.
Що відомо про морських змійУ переважній більшості всі морські змії отруйні. Їхня маленька голова вкрита великими щитками. Вони мають невеликі очі з круглими зіницями, а їхні ніздрі з клапанами висунуті на верхню сторону морди. Для цих морських змій характерне верхнє розташування носових щитків, відсутність міжносових щитків.
Морські змії зустрічаються у відкритих тропічних водах морів та дотримуються берегової зони. Вони мешкають в Індійському та Тихому океанах.