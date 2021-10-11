У пляшках в стилі Cybertruck: Ілон Маск анонсував виробництво пива Tesla

9 жовтня танцюючі роботи відкрили нову фабрику Tesla Ілона Маска в районі Грюнхайде на південно-східній околиці Берліна. На рейв-вечірку Giga Fest покликали всіх жителів району – майже дев'ять тисяч осіб.

Відвідувачам влаштували екскурсію по цехах заводу. Там роботи-збирачі кузовів влаштували перформанс: вони танцювали перед глядачами і малювали для них картини. Крім того, на відкритті першого в Європі заводу Tesla "Гігафабрики" Ілон Маск анонсував відкриття рейв-клубу та випуск Tesla Giga Bier.

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Відомий інженер планує налагодити виробництво власного пива. На території заводу побудують пивоварню. Глава Tesla навіть показав пляшку з незвичним дизайном, як у Cybertruck – різкі лінії і кути пляшки нагадують кузов майбутнього повністю електричного пікапа.

Ми збираємося побудувати завод прямо на території. А потім у нас будуть графіті по всій фабриці, зовні і так далі. Так що я думаю, це буде круто. Деякі з них у нас вже є. І ми навіть збираємося випити пива,

– сказав Ілон Маск.

Деталі виробництва поки не відомі. Можливо, пиво будуть випускати тільки для майбутніх працівників заводу або налагодять його повноцінний продаж. Разом з пивзаводом та рейв-клубом на "Гігафабриці" побудують власну залізницю.

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