З пластикових відер і дитячих басейнів: два горе-моряки загубилися в океані на саморобному човні

Студентів коледжу Санта-Барбари врятували, коли вони дрейфували в океані. Їхній саморобний плавзасіб відійшов занадто далеко від узбережжя Південної Каліфорнії.

У суботу, 8 травня, студенти коледжу Санта-Барбари вирішили поплавати у водах Тихого океану поблизу Ісла-Вісти, штат Каліфорнія, США, на судні сумнівного виробництва. В океан вони вийшли на саморобному човні – з пластикових дитячих басейнів, фанери та 20 відер по 18 літрів обмотаними клейкою стрічкою.

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Попри те, що в них було весло, приплив відніс їх "корабель" занадто далеко від берега, і вони не змогли самі вже повернутися. Тож за ними відправився човен пожежного управління округу Санта-Барбари. Рятувальна операція моряків-невдах пройшла успішно.

Приплив продовжував відштовхувати їх все далі і далі від берега – приблизно за 300 метрів до рятівників,

– розповіли у пожежному управлінні округу Санта-Барбари.