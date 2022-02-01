Пів століття простояла на каміні: стара статуетка виявилася коштовним витвором мистецтва

Стара свинцева скульптура, що понад 50 років простояла на каміні британського фермера, виявилася творінням відомого художника Генрі Мура під назвою "Мати та дитя". Тепер її продадуть на аукціоні.

Стара скульптура виявилася рідкісною роботою Генрі Мура

Зараз експерти оцінюють її вартість у 70 000 доларів (1,9 мільйона гривень), однак точна ціна буде відомою 16 березня після проведення аукціону Dreweatts.

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Свинцева скульптура Генрі Мура "Мати та дитя" / Фото Dreweatts

Про цінність скульптури стало відомо після смерті її власника – фермера Джона Гастінгса, у чиєму будинку вона стояла з 1970-х років. Коли чоловік помер, його родина вирішила провести експертну оцінку власності. Під час неї спеціаліст і помітив схожість скульптури з роботами знаменитого британського скульптора-модерніста 20-го століття Генрі Мура.

Після цього сім'я Гастінгсів зв'язалася з аукціонним будинком Dreweatts та фондом Генрі Мура. Там здогадки підтвердилися – скульптура й справді виявилася оригінальним творінням митця.

Детальний огляд скульптури "Мати та дитя": дивіться відео



За словами спеціалістки Dreweatts Франчески Вітемс, ця робота вважається надзвичайно рідкісною, бо Генрі Мур зовсім недовго працював зі свинцем у 1930-х роках. Раніше експерти не знали про цю скульптуру, попри те, що художник ретельно вів записи.

Існує припущення, що цей витвір був подарунком художника батьку Джона Гастінгса – Г'юберту. Він майже 50 років був редактором журналу Architectural Review, де часто публікували роботи Мура.

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