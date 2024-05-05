Загадковий корабель, що зник 115 років тому, нарешті знайшли

Після 115 років люди таки змогли знайти рештки парохода Adella Shores. Тривалий час його вважали проклятим через низку невдач, що його супроводжували.

Як відомо, Adella Shores був створений у 1894 році компанією Shores Lumber Company.

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Чому судно вважають проклятим

Спершу моряки думали, що судно супроводжуватиме успіх, адже вони виконали віковий звичай. Члени екіпажу попросили одну жінку розбити пляшку вина, але сім'я була проти алкоголю. Вони вирішили використовувати воду замість алкогольного напою.

Однак удачу судно це не принесло. Протягом 15 років 195-футове (майже 60 метрів) судно двічі застрявало на мілководді, що тільки посилило побоювання моряків, що за кораблем йдуть погані ознаки.

Де знайшли корабель

"Проклятий" корабель Adella Shores був виявлений через 115 років після того, як зник з 14 членами екіпажу на борту. Корабель, що затонув, був знайдений на глибині 650 футів (198 м) приблизно за 40 миль (64 км) від того місця, де воно зникло.

Передбачається, що сильний вітер заважав кораблю рухатися вперед, і незабаром він відстав на дві милі (3,2 км) від пароплава попереду, а потім і зовсім зник. Видання зазначає, що судно могло налетіти на крижину та швидко затонути.

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