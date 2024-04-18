Пілот із собакою дивом вижили після авіатрощі в океані: як їм це вдалося

Пілот одномоторного літака разом зі своїм собакою пережив авіатрощу. Повітряне судно впало в океан приблизно за 150 – 200 метрів від берега.

На щастя, надзвичайну подію побачив очевидець, який одразу ж зателефонував у 911.

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До місця події оперативно вирушила команда з порятунку. Водолази розпочали пошуки, щоб визначити місцеперебування потерпілих та уламків літака.

Як пілоту вдалося вижити

Представник берегової охорони США Едвард Варго повідомив, що на борту літака перебувала одна людина разом із собакою. Як пізніше з’ясувалось, вони обидва змогли безпечно дістатися берега.

Відомо, що цей літак був виготовлений у 1981 році й, ймовірно, вийшов з ладу через проблеми з двигуном під час перельоту з Санта-Моніки до Лонг-Біч. Наразі авіакатастрофу класифікують як нещасний випадок.

Пілот Крістофер Краячич відмовився давати коментарі, однак відомо, що він та його собака з останніх сил трималися на плаву.



Як рятувальники шукали потерпілих / Фото Los Angeles Times

Раніше ми писали про затонулий літак Lockheed Martin L1011 Tristar, який переплутали із загадково зниклим малайзійським боїнгом.