Пілот у реактивному костюмі здійснив небезпечний трюк поруч із гігантським літаком
Джерело:твітер Real Untold Story
Чоловік, що працює пілотом, здійснив фантастичний трюк. Він піднявся на велику висоту у реактивному костюмі та пролетів поруч з гігантським авіалайнером A380.
Все це приголомшливе дійство зняли на відео.
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На оприлюднених у мережі кадрах видно як пілот, одягнений в ультрасучасний реактивний костюм, оснащений мініатюрними реактивними двигунами, летів поруч з масивним літаком авіакомпанії Emirates. Дійство відбувалося над Дубаєм.
Поєднуючи професіоналізм і передові технології, йому вдалося провернути задумане, подарувавши світу моторошні кадри, які показали на платформі Х Real Untold Story.Довідка. Літак авіакомпанії Emirates A380, відомий як найбільший пасажирський лайнер у світі.
Це повітряне судно суттєво контрастувало із самотньою фігурою пілота в реактивному костюмі, коли вони летіли в тандемі. Це візуальне видовище відбувалося на тлі горизонту Дубая з його футуристичною архітектурою.
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