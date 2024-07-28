Французький льотчик здійснив політ на "килимі Аладдіна": шокуюче відео
Джерело:Alpine
Бейсджампер з Франції зробив казку про "Аладдіна" реальною. Він пролетівся на килимі-літаку.
Фредді, досвідчений французький бейсджампер, здійснив унікальний стрибок, втіливши улюбленого персонажа знаменитого мультфільму Disney. Відео неймовірного польоту стало вірусним у мережі.
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"Казковий політ"
Так, на кадрах, знятих за допомогою FVP-дрону, видно, як чоловік стрибає з вершини гори та ширяє в повітрі в спеціально розробленому костюмі, який імітує літаючий килим Аладдіна.
У ЗМІ зазначають, що француз двадцять років присвятив створенню інноваційних костюмів для екстремальних повітряних пригод.
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