Фредди, опытный французский бейсджампер, совершил уникальный прыжок, воплотив любимого персонажа знаменитого мультфильма Disney. Видео невероятного полета стало вирусным в сети.

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"Сказочный полет"

Так, на кадрах, снятых с помощью FVP-дрона, видно, как человек прыгает с вершины горы и парит в воздухе в специально разработанном костюме, который имитирует летающий ковер Аладдина.

В СМИ отмечают, что француз двадцать лет посвятил созданию инновационных костюмов для экстремальных воздушных приключений.

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