Пікассо, Мунк, Клімт, Ротко: 10 унікальних картин, які зібрали на аукціонах рекордні суми
Джерело:24 канал
Їхні картини дивують, захоплюють, подекуди шокують, але точно не залишають нікого байдужими. Кожна з них – це неоціненний вклад в історію живопису, який надихатиме поціновувачів художнього мистецтва ще не одне покоління.
За ці твори мистецтва запекло борються на аукціонах, за ними відверто полюють та прагнуть бачити у своїх колекціях найбагатші люди планети. Ловіть круту добірку топ-10 найдорожчих полотен, які привідкривають двері у таємничий світ уяви відомих художників.
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Едвард Мунк "Крик", 1893 – 1910 рр. Продано за 119,9 мільйона доларів.
Едвард Мунк "Крик" / Фото art-holst
Картина норвезького художника, образ якої був навіяний раптовим почервонінням неба під час заходу сонця, яке сильно розбурхало вразливу уяву художника. Ось якими словами описує цю сцену сам художник у своєму щоденнику: "Я прогулювався стежиною з двома товаришами, саме заходило сонце, і раптом небо налилося кров'ю, я спинився, відчувши страх, та обперся об огорожу, – повсюди була кров і язики полум'я над синьо-чорним фіордом і містом, мої друзі крокували далі, а я, тремтячи від жаху, стояв і відчував нескінченне голосіння природи".
До речі, Едвард Мунк створив декілька версій "Крику" у різних техніках. Цікавий факт: уперше на виставках картина з'явилась під назвою "Відчай".
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Густав Клімт "Портрет Аделі Блох-Бавер I", 1907 рік. Продано за 135 мільйонів доларів.
Густав Клімт "Портрет Аделі Блох-Бавер I" / Фото gklimt
Історія картини, відомої усьому світу як "Золота Адель" або "Австрійська Мона Ліза", надзвичайно цікава. Приводом для створення цього витвору мистецтва стала зрада дружини підприємця Фердинанда Блох-Бавера з відомим австрійським художником Густавом Клімтом. Щоб суперник швидше охолов до своєї музи, чоловік замовив у художника портрет свої дружини. Густав Клімт працював над створенням картини аж 4 роки, і під час роботи він створив близько 400 ескізів. Як і сподівався кмітливий підприємець, за цей час між художником та його натурницею стосунки дійсно припинились.
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Віллем де Кунінг "Жінка III", 1953 рік. Продано за 137,5 мільйона доларів.
Віллем де Кунінг "Жінка III" / Фото artchive
"Жінка III" – найвідоміша і найдорожча робота Віллема де Кунінга. Навколо цієї картини, як і інших робіт художника з серії "Жінки", вирувало чимало дискусій. Таке відверто агресивне та нетипове для того періоду зображення оголених жінок лякало та дивувало публіку. Пізніше стало відомо, що художник працював над цими картинами з особливою жорстокістю та навіть продірявлював полотна пензлем.
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Джексон Поллок "№ 5", 1948 рік. Продано за 140 мільйонів доларів.
Джексон Поллок "№ 5" / Фото art-holst
У кінці 40-х років американський художник Джексон Поллок винайшов техніку розбризкування, що стало справжньою сенсацією. Серед прихильників мистецтва це викликало неоднозначну реакцію: дехто вважав такий стиль геніальним, інші ж – критикували ці роботи. Утім, так чи інакше, але картини художника стали впізнаваними, а самого митця почали називати Jack The Dripper (Джек-розбризкувач).
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Френсіс Бекон "Три начерки до портрета Люсьєна Фрейда. Триптих", 1969 рік. Продано за 142,4 мільйона доларів.
Френсіс Бекон "Три начерки до портрета Люсьєна Фрейда. Триптих" / Фото art-holst
У 2013 році картина британського експресіоніста Френсіса Бекона "Три начерки до портрета Люсьєна Фрейда" на аукціоні Сhristie's в Нью-Йорку була продана за рекордну суму, ставши найдорожчим твором мистецтва в світі. На картині зображено онука відомого психоаналітика Зигмунда Фрейда, з яким художник підтримував дружні стосунки. Аукціон тривав усього 6 хвилин.
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Пабло Пікассо "Сон", 1932 рік. Продано за 155 мільйонів доларів.
Пабло Пікассо "Сон" / Фото picasso-picasso
Картина "Сон" (інша назва "Мрія") була написана у період захоплення іспанського художника сюрреалізмом. Пабло Пікассо присвятив роботу своїй коханій Марі-Терезі Вальтер. Хоча деякі дослідники сумніваються, що на полотні зображена саме вона.
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Амедео Модільяні "Що лежить оголена", 1917 – 1918 рр. Продана за 170,4 мільйона доларів.
Амедео Модільяні "Що лежить оголена" / Фото prostonews
Роботу італійського художника і скульптора Амедео Модільяні продали у 2015 році на аукціоні Christie's у Нью-Йорку, а власником картини став один із найбільших колекціонерів Китаю Лю Іцянь – шанхайський фінансист та мільярдер. Серед мистецтвознавців Амедео Модільяні відомий як автор робіт у жанрі ню, об'єктом естетичних інтересів якого стала краса жіночого тіла.
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Марк Ротко "№ 6 (Фіолетовий, зелений, червоний)", 1951 рік. Продано за 186 мільйонів доларів.
Марк Ротко "№ 6 (Фіолетовий, зелений, червоний)" / Фото art-holst
Робота належить пензлю латвійського художника, який працював у жанрі абстрактного експресіонізму, Марку Ротко. У своїх картинах він прагнув передати емоційність пережитого моменту.
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Поль Сезанн "Гравці в карти" (3-тя картина серії), 1892 – 1893 рр. Продано за 250 мільйонів доларів.
Поль Сезанн "Гравці в карти" / Фото gigafox
На картині французького художника Поля Сезанна зображені селяни-картярі, які наче застигли, поглинені грою в карти. Серія складається з 5 полотен, які відрізняються розмірами, кількістю персонажів та колористикою. Найдорожча третя картина серії знаходиться в Катарі.
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Поль Гоген "Коли весілля?", 1892 рік. Продано за 300 мільйонів доларів.
Поль Гоген "Коли весілля?" / Фото jyvopys
Картина французького постімпресіоніста Поля Гогена була написана після того, як художник відвідав тихоокеанський острів Таїті, де він перебував у пошуках "райського саду". За час свого перебування на острові Гоген створив чимало картин із зображенням корінних мешканок острова. У 2015 році найвідомішу з них придбав приватний покупець за рекордну суму у 300 мільйонів доларів, а згодом картина була передана у державний музей Катару.