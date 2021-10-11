Пикассо, Мунк, Климт, Ротко: 10 уникальных картин, которые собрали на аукционах рекордные суммы

Их картины удивляют, восхищают, иногда шокируют, но точно не оставляют никого равнодушными. Каждая из них – это неоценимый вклад в историю живописи, что будет вдохновлять любителей художественного искусства еще не одно поколение.

За эти произведения искусства отчаянно борются на аукционах, за ними упорно охотятся и хотят видеть в своих коллекциях самые богатые люди планеты. Ловите крутую подборку топ-10 самых дорогих полотен, которые приоткрывают дверь в таинственный мир воображения известных художников.

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Эдвард Мунк "Крик", 1893 – 1910 гг. Продано за 119,9 миллиона долларов.

Эдвард Мунк "Крик" / Фото art-holst

Картина норвежского художника, образ которой был навеян внезапным покраснением неба на закате, которое сильно взбудоражило уязвимою воображение художника. Вот какими словами описывает эту сцену сам Мунк в своем дневнике: "Я прогуливался по тропинке с двумя друзьями, именно тогда заходило солнце, и вдруг небо налилось кровью, я остановился, почувствовав страх, и оперся о забор – повсюду была кровь и языки пламени над сине-черным фьордом и городом, мои друзья шагали дальше, а я, дрожа от ужаса, стоял и чувствовал бесконечное причитания природы".

Кстати, Эдвард Мунк создал несколько версий "Крика" в разных техниках. Интересный факт: впервые на выставках картина появилась под названием "Отчаяние".

Густав Климт "Портрет Адели Блох-Бауэр I", 1907 год. Продан за 135 миллионов долларов.

Густав Климт "Портрет Адели Блох-Бауэр I" / Фото gklimt

История картины, известной всему миру как "Золотая Адель" или "Австрийская Мона Лиза", чрезвычайно интересна. Поводом для создания этого произведения искусства стала измена жены предпринимателя Фердинанда Блох-Бауэра с известным австрийским художником Густавом Климтом. Чтобы соперник быстрее остыл к своей музе, муж заказал у художника портрет своей жены. Густав Климт работал над созданием картины 4 года, и во время работы он создал около 400 эскизов. Как и надеялся сообразительный предприниматель, за это время между художником и его натурщицей отношения действительно прекратились.

Виллем де Кунинг "Женщина III", 1953 год. Продан за 137,5 миллиона долларов.

Виллем де Кунинг "Женщина III" / Фото artchive

"Женщина III" – самая знаменитая и дорогая работа Виллема де Кунинга. Вокруг этой картины, как и других работ художника из серии "Женщины", бурлило немало дискуссий. Такое откровенно агрессивное и нетипичное для того периода изображение обнаженных женщин пугало и удивляло публику. Позже стало известно, что художник работал над этими картинами с особой жестокостью и даже продирявливал полотна кистью.

Джексон Поллок "№ 5", 1948 год. Продан за 140 миллионов долларов.

Джексон Поллок "№ 5" / Фото art-holst

В конце 40-х годов американский художник Джексон Поллок изобрел технику разбрызгивания, что стало настоящей сенсацией. Среди сторонников искусства это вызвало неоднозначную реакцию: кто-то считал такой стиль гениальным, другие – критиковали эти работы. Впрочем, так или иначе, но картины художника стали узнаваемыми, а самого художника стали называть Jack The Dripper (Джек-разбрызгиватель).

Фрэнсис Бэкон "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда. Триптих", 1969 год. Продан за 142,4 миллиона долларов.

Фрэнсис Бэкон "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда. Триптих" / Фото art-holst

В 2013 году картина британского экспрессиониста Фрэнсиса Бэкона "Три наброска к портрету Люсьена Фрейда" на аукционе Сhristie's в Нью-Йорке была продана за рекордную сумму, став самым дорогим произведением искусства в мире. На картине изображен внук известного психоаналитика Зигмунда Фрейда, с которым художник поддерживал дружеские отношения. Аукцион длился всего 6 минут.

Пабло Пикассо "Сон", 1932 год. Продан за 155 миллионов долларов.

Пабло Пикассо "Сон" / Фото picasso-picasso

Картина "Сон" (другое название "Мечта") была написана в период увлечения испанского художника сюрреализмом. Пабло Пикассо посвятил работу своей любимой Мари-Терезе Вальтер. Хотя некоторые исследователи сомневаются, что на полотне изображена именно она.

Амедео Модильяни "Что лежит обнаженная" 1917 – 1918 гг. Продана за 170,4 миллиона долларов.

Амедео Модильяни "Что лежит обнаженная" / Фото prostonews

Работу итальянского художника и скульптора Амедео Модильяни продали в 2015 году на аукционе Christie's в Нью-Йорке, а владельцем картины стал один из крупнейших коллекционеров Китая Лю Ицянь – шанхайский финансист и миллиардер. Среди искусствоведов Амедео Модильяни известен как автор работ в жанре ню, объектом эстетических интересов которого стала красота женского тела.

Марк Ротко "№ 6 (Фиолетовый, зеленый, красный)", 1951 год. Продан за 186 миллионов долларов.

Марк Ротко "№ 6 (Фиолетовый, зеленый, красный)" / Фото art-holst

Работа принадлежит кисти латвийского художника Марку Ротко, который работал в жанре абстрактного экспрессионизма. В своих картинах он стремился передать эмоциональность переживаемого момента.

Поль Сезанн "Игроки в карты" (3-я картина серии), 1892 – 1893 Продано за 250 миллионов долларов.

Поль Сезанн "Игроки в карты" / Фото gigafox

На картине французского художника Поля Сезанна изображены крестьяне-картежники, которые как застыли, поглощенные игрой в карты. Серия состоит из 5 полотен, которые отличаются размерами, количеством персонажей и колоритом. Самая дорогая 3-я картина серии находится в Катаре.

Поль Гоген "Когда свадьба?", 1892 год. Продан за 300 миллионов долларов.

Поль Гоген "Когда свадьба?" / Фото jyvopys

Картина французского постимпрессиониста Поля Гогена была написана после того, как художник посетил тихоокеанский остров Таити, где он находился в поисках "райского сада". За время своего пребывания на острове Гоген создал немало картин с изображением коренных жительниц острова. В 2015 году известную из них приобрел частный покупатель за рекордную сумму в 300 миллионов долларов, а впоследствии картина была передана в государственный музей Катара.