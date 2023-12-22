Чоловік з донькою знайшов корабель XIX століття під час риболовлі: як він виглядає

В одному з американських штатів батько з донькою під час риболовлі на озері Мічиган натрапили на історичний скарб. Вони поділилися фотографіями у соцмережах, підозрюючи, що це може бути затонуле судно.

Учені підтвердили їхні здогадки і встановили, що це – 37-метровий корабель "Джордж Л. Ньюман".

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Відомо, що старовинний корабель знайшли у штаті Вісконсин. Гідролокатор рибалки зафіксував щось незвичайне.

Що знайшли на дні

Морська археологиня Історичного товариства Вісконсина Тамара Томсен наголосила на важливості знахідки, зазначивши, що корабель, побудований 1855 року. Однак зв'язок із пожежею Пештіго додає йому особливого історичного значення.



Затонулий у XIX столітті корабель / Фото Wiscons in Historical Society

Раніше ми писали про кораблі-привиди, які викинуло на пляж у Перу. Перше судно під назвою "Герреро" викинуло на пляж Вентанілла у жовтні після того, як його якір обірвався в морі. Друге судно під назвою "Куан Тум" опинилося на тому ж березі після того, як його відправили на допомогу першому кораблю, але у нього виникли технічні проблеми.

Наразі влада активно розв'язує питання про утилізацію пального та перевезення кораблів в інше місце. Крім того, що судно займає чимало місця та псує естетику пляжу, воно "сильно тхне".