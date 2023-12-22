Ученые подтвердили их догадки и установили, что это 37-метровый корабль "Джордж Л. Ньюман".

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Известно, что старинный корабль был найден в штате Висконсин. Гидролокатор рыбака зафиксировал нечто необычное.

Что нашли на дне

Морская археологиня Исторического общества Висконсина Тамара Томсен отметила важность находки, отметив, что корабль, построенный в 1855 году. Однако связь с пожаром Пештиго придает ему особое историческое значение.



Затонувший в XIX веке корабль / Фото Wiscons in Historical Society

Раньше мы писали о корабли-призраки, выброшенные на пляж в Перу. Первое судно под названием "Герреро" выбросило на пляж Вентанилла в октябре после того, как якорь оборвался в море. Второе судно под названием Куан Тум оказалось на том же берегу после того, как его отправили на помощь первому кораблю, но у него возникли технические проблемы.

В настоящее время власти активно решают вопрос об утилизации горючего и перевозке кораблей в другое место. Кроме того, что судно занимает немало места и портит эстетику пляжа, оно "сильно пахнет".