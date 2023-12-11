Однак туристи неодноразово порушували застереження та регулярно забираються на борт кораблів.

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Звідки взялися ці кораблі

Перше судно під назвою "Герреро" викинуло на пляж Вентанілла у жовтні після того, як його якір обірвався в морі. Друге судно під назвою "Куан Тум" опинилося на тому ж березі після того, як його відправили на допомогу першому кораблю, але у нього виникли технічні проблеми.

Видання зазначає, що на борту другого судна перебуває понад 600 галонів пального, і екологи побоюються можливого розливу.

Розв'язанням проблеми було б прибрати їх, що можна зробити морем або сушею, але обидва варіанти будуть дуже дорогими,

– сказав представник порту.

Наразі влада активно розв'язує питання про утилізацію пального та перевезення кораблів в інше місце. Крім того, що судно займає чимало місця та псує естетику пляжу, воно "сильно тхне".



Який вигляд має судно / Фото Jam Press

Ми вже писали про пляж на архіпелазі Соломонові острови в Тихому океані, який вже понад 20 років "прикрашають" рештки величезного корабля MS World Discoverer. Він затонув ще у 2000-х роках. Завдяки старанням місцевих мешканців, руїни лайнера перетворилися на туристичну атракцію.