"Піано-мангал" на колесах: китаєць створив унікальний пристрій для смаження шашлику
19 січня 2022 , 12:03Читать новость на русском
Джерело:ютуб-канал Handy Geng
Китайський винахідник розробив винятковий апарат для смаження шашлику. Так, він представив самохідний мангал-піаніно, на якому можна смажити м'ясо, грати твори та кататися містом.
Детальне відео з процесом збірки блогер виклав на своїй ютуб-сторінці. Винахідливість та вправність чоловіка справді вражають.
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"Самохідний гриль у стилі фортепіано"
Майстер врахував усі необхідні деталі:
- Власноруч вирізав та побудував необхідну платформу з дерева.
- Створив залізний контейнер для дров.
- Вбудував піаніно.
- Оснастив шампури дротами та під'єднав їх до клавіш – саме так шашлик крутиться та обсмажується під час гри.
- Обладнав винахід акумулятором, педалями, трьома колесами та сидінням.
Як вдалося зібрати унікальний інструмент: дивіться відео
Реакція мережі
- "Мені важко уявити, як археологи викопали б цю річ із землі тисячі років потому і пояснили це студентам..."
- Я вчуся грати на фортепіано, а також вмію готувати барбекю. Цей хлопець – геній! Але одне питання: де розташований вбудований пивний холодильник?
- Як людина, яка час від часу грає на фортепіано, досить багато працює з автомобілями й використовує всі можливості, я ніколи не думав про те, щоб усе поєднати. Це абсолютно приголомшливо!
- "Чистий геній. Якби я тільки міг грати на піаніно"
- "Його винаходи одного дня будуть в музеї. Запам'ятайте мої слова!"