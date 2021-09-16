Photography Simulator: представили трейлер нової відеогри, присвяченої фотографії дикої природи

У мережі показали трейлер нової гри – симулятора фотозйомки дикої природи. Відеогра від польської компанії PlayWay повинна вийти на платформі Steam.

Photography Simulator – нова гра, яка допоможе зайнятися фотографією дикої природи навіть не встаючи з-за столу. Симулятор фотографії покликаний віртуально відтворити досвід фотографа.

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Як показано у трейлері, у гравців буде можливість вручну керувати налаштуваннями камери під час зйомок, вибирати обладнання для камери, включаючи дрони та біноклі. Крім того, щоб побудувати кар'єру фотографа, гравцям доведеться вивчити торгівлю, щоб мати змогу продавати свої знімки на онлайн-платформі. Гра обіцяє мальовничі види дикої природи, де доведеться вести роботу з відстеження найнебезпечніших тварин, таких як вовки і ведмеді.

Трейлер відеогри Photography Simulator: дивитись онлайн

Photography Simulator – нова відеогра, яка присвячена фотографії дикої природи / Фото steam

Дата випуску відеогри поки не оголошена.

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