Перший комп'ютер Apple продали на аукціоні за 400 000 доларів: як він виглядає зараз

Оригінальний комп'ютер Apple, зібраний Стівом Джобсом та Стівом Возняком у 1976 році, пішов з молотка на аукціоні в США за 400 000 доларів. Він і досі працює, попри 45-річний вік.

Цей рідкісний екземпляр у дерев'яному корпусі є одним із першої серії комп'ютерів Apple-1. За його 45-річну історію у нього було всього 2 власники – професор коледжу та студент, якому він продав машину за 650 доларів.

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На аукціоні John Moran Auctioneer у легендарного пристрою з'явився і третій власник. Проте купив він його вже набагато дорожче – за 400 000 доларів (10,4 мільйона гривень).

У комплект до комп'ютера входили також керівництво користувача та оригінальне програмне забезпечення Apple.

Це своєрідний святий Грааль для колекціонерів вінтажної електроніки та комп'ютерної техніки,

– зауважив експерт з Apple-1 Корі Коен.

Що відомо про комп'ютери Apple-1

Apple-1 стали першими комп'ютерами, випущеними компанією. Аби профінансувати їх виробництво, Стів Джобс продав свій автомобіль Volkswagen Microbus, а Стів Возняк – калькулятор HP-65.

Зрозуміло, що тогочасні пристрої виглядали зовсім не так, як ми звикли сьогодні. Але вже тоді виробники думали, про зручність користувачів. Дерев'яний корпус Apple-1 влаштований так, щоб монітор можна було підсунути ближче до клавіатури, або ж забрати трохи далі, щоб між клавіатурою та екраном можна було поставити документи.



Як виглядали перші комп'ютери Apple / Фото John Moran Auctioneer

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Перші комп'ютери продавалися за 666,66 долара. Подейкують, що така ціна пов'язана із тим, що Возняку подобалися числа, які повторюються.

На сьогодні у світі залишилося близько 20 моделей Apple-1, які продовжують працювати до цього часу. Саме тому вони є такими дорогими.

Екземпляр, проданий на John Moran Auctioneer входить до цього числа. Однак він не став найдорожчим – у 2014 році на нью-йоркському аукціоні Bonhams інший комп'ютер Apple-1 продали за 905 000 доларів. Ця сума досі залишається рекордною.