Американський пілот Джабарі Браун, який у 2025 році став відомим на весь світ після перемоги в одному з наймасштабніших челенджів відомого блогера MrBeast, знову опинився в центрі уваги. Цього разу він потрапив у стрічки новин через кримінальну історію, пише NDTV. У цьому челенджі Браун виграв приватний літак, на якому потім... перевозив заборонені речовини. Але розбираймося детальніше.

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Переможець конкурсу MrBeast потрапив у гучний скандал

Молодого пілота, відомого в мережі як Captain Treezy, затримали в Парагваї під час гучного розслідування контрабанди самі розумієте чого. Інцидент стався в аеропорту поблизу столиці країни, де на борту літака, у якому Браун летів як другий пілот, виявили понад 261 кілограм марихуани. Спочатку іноземні медіа писали, що це саме той літак, який виграв Джабарі у шоу, але пізніше з'ясувалися інші обставини.



На борту літака виявили заборонені речовини / Фото NF Global

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Вартість цього вантажу, який планували переправити до Бразилії, оцінюють у 3,6 мільйона доларів. Новина миттєво розлетілася соцмережами, адже рік тому Джабарі обійшов 99 інших пілотів і виграв розкішний приватний літак Hawker 400XP вартістю 2,4 мільйона доларів.

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Як Джабарі Браун виграв приватний літак: дивіться відео

Чому пілота відпустили та що буде далі

Пізніше з'ясувалося, що попри серйозність ситуації, Джабарі Браун пробув під вартою зовсім недовго. Уже на початку червня прокуратура Парагваю повністю зняла з нього підозри та відпустила. Слідчі вивчили польотні журнали, допитали екіпаж і підтвердили, що американець був лише найманим пілотом і нібито гадки не мав, що пасажири спакували у свої валізи сотні кілограмів заборонених речовин.

Крім того, правоохоронці окремо уточнили, що літак, на якому знайшли наркотики, не має жодного стосунку до того повітряного судна, яке хлопець виграв у шоу MrBeast. Наразі під арештом залишаються троє інших громадян США, які безпосередньо перевозили цей багаж, а сам Джабарі намагається оговтатися від неочікуваного бонусу до своєї вірусної популярності.

Дісталося у мережі й блогеру MrBeast, якого насправді звати Джиммі Дональдсон. У мережі почали писати, що йому варто було б перевіряти учасників свого шоу перед тим, як віддавати дуже дорогі призи. Сам блогер це ніяк не коментує, продовжуючи знімати різні відео та заробляти на цьому гроші.