Відомо, що ще у 2012 році він зірвав джекпот EuroMillions у розмірі понад 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Через 2 роки після цього він купив ділянку площею два акри в Ноттінгемширі та почав створювати для себе ідеальний холостяцький барліг.

Який вигляд має будинок мрії

На території двору площею 6 000 квадратних футів є гігантське штучне озеро, в якому живуть сотні золотих рибок і коропів Коі. У будинку є басейн з програмованими хвилями, звукова система, вбудована в стелю, пливучі каміни, 3 бари та 2 гідромасажні ванни.

Гарет розповів, що його сучасне житло оснащене системою дистанційного керування, яка дає йому змогу відчиняти штори, вмикати світло та обирати музику на телефоні. Переможець лотереї переїхав у будинок напередодні Різдва 2020 року і нещодавно завершив цей грандіозний проєкт.

Будівництво почалося влітку 2019 року, а на початку наступного року світ зіштовхнувся з великим викликом – пандемією COVID-19.

У той час я жив тут один. Я не знав, що робити, і з головою поринув у роботу над будинком. Це врятувало мене від самотності. Це перетворилося на мій головний проєкт під час ізоляції. Правила дозволяли продовжувати роботи на будмайданчику, і врешті-решт деякі з моїх друзів-будівельників прийшли мені на допомогу,

– пригадав Гарет.

Британець був настільки відданий проєкту, що вирішив жити у вагончику на будмайданчику, щоб не допустити злодіїв.

Разом із будинком Гарет побудував гостьовий будиночок Lockdown Lodge із двома спальнями, ванною кімнатою і повноцінною кухнею. У ньому зберігаються спортивні реліквії: футбольні майки з автографами, крикетні щитки та рукавиці для боксу.

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