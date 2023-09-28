Як зізнався чоловік представникам лотереї Вірджинії, він вважав число 8 щасливим.

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Тож, купив 24 квитки з номерами 8-8-8-8. Як наслідок він виграв 120 000 доларів.

Комбінація чисел 8-8-8-8 окупилася в розіграші, принісши щасливчику 24 головних призу по 5000 доларів — загальна сума 120 000 доларів,

– зазначили організатори.

Чоловік сказав, що він ще не будував жодних планів щодо призових коштів. Але можемо припустити, що він витратить їх на щось приємне або ж корисне.



Наполегливий чоловік таки виграв у лотерею / Фото UPI

Раніше у США чоловік зірвав куш у лотерею через помилку продавця. Ця випадковість принесла переможцю приз у розмірі 580 000 доларів. А ще одна жінка виграла 1 мільйон доларів. Коли разом з чоловіком відпочивала у Північній Кароліні. Саме тоді вони вирішили купити лотерейний білет.

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