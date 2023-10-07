Згодом Момо таки вдалося спіймати. До цього часу вона вільно гуляла містом і робила там усе, що заманеться. І це – не перша її втечі за останні кілька місяців.

Раніше Мавпа, яка розпивала алкоголь з місцевими у магазині, покусала тисячі людей

П'яна мавпа бігала вулицями

Першим забив на сполох Вейн Фам, господар тварини. Він закликав мешканців міста у соцмережах триматися якнайдалі від його домашнього улюбленця. А тих, хто побачить Момо, просив телефонувати правоохоронцям чи у службу контролю за тваринами.

Очевидці стверджують, що мавпочка спочатку випила пиво біля сміттєвого бака, а потім, очевидно сп'янівши, вкрала їжу з чужого гаража і стрибала по автомобілях.

Довідка. Мавпи дійсно можуть сп'яніти від алкоголю. У них може змінюватися поведінка, а також є проблеми з координацією рухів – як у людей.

Момо вже вдома

Поліція все ж вистежила Момо, але аж наступного дня після втечі. Тварину віддала господарю. Правоохоронці показали фото, на якому видно, як Вейн тримає улюбленицю, міцно схопивши її за хвіст. За інформацією ЗМІ, тварина могла покусати кілька місцевих жителів. Втім, наразі офіційних підтверджень цьому немає.