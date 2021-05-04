Пенсіонери втекли з будинку пристарілих: вони зламали кодовий замок за допомогою азбуки Морзе

Літня пара втекла з будинку пристарілих Elmcroft в американському місті Лебанон, штат Теннессі. Щоб зробити це, чоловікові довелося пригадати свою молодість та знання, отримані під час військової підготовки.

Пенсіонер розповів, що підслухав, як працівники будинку пристарілих набирали комбінацію на клавіатурі. Йому вдалося запам'ятати звуки і розшифрувати код за допомогою азбуки Морзе. Після цього чоловік покликав свою дружину та відкрив двері – подружжя змогло безперешкодно вийшло з будівлі.

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Будинок пристарілих Elmcroft / Фото Tennessean

Це було доволі небезпечно, адже обоє втікачів страждають на деменцію та хворобу Альцгеймера. На щастя, їхню відсутність швидко виявили та вже через 30 хвилин знайшли пару за 2 квартали від Elmcroft. Коли вони повернулися, усіх цікавило, як саме їм вдалося втекти, і історія, яку розповів чоловік, неабияк вразила працівників.

Після цього інциденту будинок пристарілих оштрафували на 2 тисячі доларів, адже вони не забезпечили достатню безпеку мешканців, а коди на всіх замках змінили. Проте, пенсіонерам-втікачам пообіцяли, що вони зможуть гуляти за межами Elmcroft у супроводі співробітника.