Не чіпали століттями: британець знайшов у землі надзвичайно рідкісні монети

Британський пенсіонер Тоні Асквіт знайшов рідкісні монети на нещодавно зораному полі. На його думку, вони пролежали недоторканими кілька століть.

Скарб, який виявив чоловік, складається з кельтських золотих монет. Їхня вартість може сягати 20 000 фунтів стерлінгів.

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Колекцію з 35 золотих монет або статерів, а також дев'ять фрагментів крем'яного жовна, який був реконструйований, буде оцінено 18 вересня аукціонним домом Noonans Mayfair.

Це було приголомшливо! Нещодавня оранка поля, мабуть, підняла конкрецію на поверхню і розколола її, розкидавши вміст у вигляді монет,

– сказав Тоні Асквіт.

Довідка. Монети, відомі як статери, датуються приблизно 55 роком до нашої ери, коли Юлій Цезар завоював Галію і зробив невдалу спробу вторгнення до Британії. Зрештою він повернув назад.

Як вдалося знайти артефакт

Фахівець з монет і артефактів у компанії Noonans Найджел Міллс розповів, як Тоні зробив знахідку такого історичного значення.

Це була п'ятниця, 26 серпня 2022 року, ранок відкриття регулярного заходу, що проходив недалеко від Мейдстоуна в Кенті, і Тоні Асквіт разом із багатьма іншими учасниками сподівався знайти що-небудь цікаве. Використовуючи свій Minelab Equinox 800, він спочатку знайшов тільки дріт і дробовий патрон,

– розповів представник аукціонного дому.

Він додав, що потім чоловік отримав сигнал, який показав коричневу монету. Він був здивований, впізнавши в ній кельтський статер.