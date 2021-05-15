Пенсіонер намалював 365 картин за рік, що не нудьгувати у будинку пристарілих: фото

88-річний Роберт Сімен з американського штату Нью-Гемпшир оселився у будинку пристарілих за 2 тижні до початку пандемії та першого жорсткого локдауну. Аби не нудьгувати, проводячи час у чотирьох стінах своєї кімнати, він почав малювати. Він робив це щодня, і за рік створив 365 картин.

На кожну зі своїх робіт пенсіонер витрачав близько 6 годин щодня. Малюнки він розпочинає з ескізу простим олівцем, а потім удосконалює їх чорнилом, кольоровими олівцями та аквареллю.

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Роберт Сімен малював по 6 годин щодня протягом року / Фото AP

Роберт Сімен захопився малюванням ще у дитинстві, проте не зміг зробити його справою свого життя. Він планував повернутися до свого хобі, коли залишив роботу у сфері нерухомості та вийшов на пенсію у 60 років. Проте тривалий період йому не вдавалося приділяти малюванню стільки часу, скільки б хотілося.

Коли він переїхав до будинку пристарілих, розпочалася пандемія. Мешканцям не дозволяли виходити зі своїх кімнат, аби зайвий раз не контактувати. Коли Роберт опинився в ізоляції та самотності, він подумав, що це ідеальний час, що знову взятися до малювання.



Кожна робота Роберта – унікальна / Фото AP

Перша думка, яка у мене виникла – це зробити щось темне, щоб передати характер ув'язнення, яке ми переживали, та труднощів, які створила ця пандемія. Ця ідея не залишала мене, і я подумав, що було б цікаво робити по одному малюнку на день,

– розповів художник.

З часом "темний" період творчості Роберта Сімена закінчився, і його картини стали яскравішими та позитивнішими. Він почав експериментувати зі стилями, темами та кольорами. Щодня він створював щось оригінальне – то фантастичний сюжет, то комедійну карикатуру, то реалістичний пейзаж чи натюрморт.

"Я можу дивитися щось по телевізору, і побачити у когось на стіні картину, яка дасть мені натхнення. Є думки, які просто з'являються у мене в голові. Коли я лягаю спати, протягом кількох хвилин намагаюся продумувати нові ідеї для картин", – поділився Роберт.



Роберт щодня обдумує сюжети для майбутніх картин / Фото AP

З самого початку він надсилав малюнки своїй дочці Робін. Вона поділилася ними у соціальних мережах. Коли вона зрозуміла, що ці роботи викликали неабиякий інтерес у її підписників, жінка почала продавати їх на сайті Etsy по 16 доларів (440 гривень). Половину отриманих коштів Робін перераховує благодійним організаціям, зокрема фонду допомоги при COVID-19, притулку для бездомних та організації, яка допомагає біженцям.

Малюнки Роберта Сімена / Фото Etsy

Після цілого року невпинної творчості, Роберт не планує зупинятися. Він говорить, що малюватиме, поки матиме сили та наснагу це робити.

Це займає мене, і я люблю це робити. Але також це допомагає іншим людям, що дуже приємно,

– говорить Роберт Сімен.



Художник продовжуватиме малювати, поки матиме сили / Фото AP