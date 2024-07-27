Відео помсти опублікував у тіктоці один з пасажирів рейсу, який так і не вилетів до Еквадору. Він разом з іншими пасажирами вирішив не втрачати час, тому добре розважився в лаунж-зоні аеропорту.

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Пасажири ефектно помстилися авіаперевізнику

Двоє пасажирів помстилися авіакомпанії Delta за затримку рейсу. Так, вони вирішили на повну скористатися послугами лаунжу авіакомпанії в SkyClub.

Кайл Філіппі разом зі своїм товаришем смачно поїли, вилили у відро вино, і все це після того, як авіакомпанія відмовилася компенсувати пасажирам кошти за затримку рейсів. Ба більше, чоловіки забрали усі журнали й крекери, а також виливали літри антисептика, шампуню та кондиціонеру в лаунж-зоні.

Своє відео з помстою, яке опублікували у тіктоці, чоловіки підписали так: "POV: Delta не компенсує тисячі доларів, втрачених через затримку рейсів на кілька днів, тому ми повернемо їх в SkyClub".

Чоловіки ефектно помстилися авіакомпанії: дивіться відео

У коментарі Daily Mail чоловік розповів, що був у групі ще з 10 особами, які подорожували до Еквадору. Вони їхали, щоб допомагати дітям у бідних районах, однак компанія скасувала рейси, а витрачені на квитки кошти – не компенсувала.

Ми вже заплатили за продукти, транспорт, житло, речі для дітей. Коли наш рейс скасували, все це було втрачено, тому що ми не могли вилетіти кілька днів,

– розповів чоловік.

Хоча авіакомпанія Delta вважається однією з найнадійніших у США, однак лише в один день вона скасувала 173 рейси через збій у роботі Microsoft. Водночас, для порівняння, American Airlines скасувала лише 2 рейси.

Загалом, від 19 липня, коли відбувся масштабний збій в роботі сервісів Microsoft, авіакомпанія Delta скасувала понад 5500 рейсів.