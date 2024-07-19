Як наслідок – користувачі зустрілися із сумнозвісним BSOD, або "синім екраном смерті". Як на це реагували люди – читайте у добірці Розваги 24.

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Що відомо про масштабний збій

Фахівці з кібербезпеки виявили, що програмне забезпечення Falcon Sensor, яке розроблено компанією CrowdStrike для забезпечення безпеки комп'ютерів, спричинило конфлікт із новим оновленням Windows. Це призвело до масового появи "синього екрану смерті".

Реакція соціальних мереж

Як завжди, інтернет-спільнота швидко відреагувала на масовий збій у роботі Windows. Соціальні мережі наповнилися мемами, які з гумором підкреслювали ситуацію.



