Таку пропозицію висловив на своїй фейсбук-сторінці Олег Радик. За його словами, цю ідею вже готові підтримати спонсори.

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Чому пам'ятник саме чебуреку

"Чебуречна" біля озера у Брюховичах вже багато десятиліть приймає відвідувачів. Заклад доволі невеликий, а інтер'єр наче повертає нас у минуле століття. Попри це, на фірмові чебуреки туди з'їжджаються люди зі всього міста та околиць. Так чебурек фактично став "візитною карткою" селища.



Знаменита "Чебуречна" всередині / Фото 032.ua​

На місці, де пропонують встановити пам'ятник чебуреку, раніше був радянський монумент "Батьківщині-матері". 28 червня його демонтували та передали на зберігання до Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору"

Як реагують у мережі

Буде тепер там пам'ятник чебуреку чи ні – поки що невідомо. Адже, очевидно, наразі це просто ідея, яку, щоправда, вже підтримали користувачі мережі.