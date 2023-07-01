Таку пропозицію висловив на своїй фейсбук-сторінці Олег Радик. За його словами, цю ідею вже готові підтримати спонсори.
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Чому пам'ятник саме чебуреку
"Чебуречна" біля озера у Брюховичах вже багато десятиліть приймає відвідувачів. Заклад доволі невеликий, а інтер'єр наче повертає нас у минуле століття. Попри це, на фірмові чебуреки туди з'їжджаються люди зі всього міста та околиць. Так чебурек фактично став "візитною карткою" селища.
Знаменита "Чебуречна" всередині / Фото 032.ua
На місці, де пропонують встановити пам'ятник чебуреку, раніше був радянський монумент "Батьківщині-матері". 28 червня його демонтували та передали на зберігання до Меморіального музею тоталітарних режимів "Територія терору"
Як реагують у мережі
Буде тепер там пам'ятник чебуреку чи ні – поки що невідомо. Адже, очевидно, наразі це просто ідея, яку, щоправда, вже підтримали користувачі мережі.
- Це була б дуже крута ініціатива. І 100% туристи підтягнуться. Але проблема, що в Брюховичах практично нема де прогулятись.
- Чебурек – " окупант" Брюхович!
- Запросіть мене на відкриття. Дякую!