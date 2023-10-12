Фермер сказав, що дуже прив'язався до гарбуза і навіть дав йому ім'я – Майкл Джордан.
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Цікаво, що це вже третя перемога фермера на конкурсі. Раніше він перемагав у:
- 2022 році з гарбузом вагою 2560 фунтів, на ім'я Maverick;
- 2020 році з гарбузом вагою 2350 фунтів, на ім'я Tiger King.
Гінгер сказав, що годування та догляд за Майклом Джорданом обійшлися йому приблизно в 15 000 доларів. Він посадив його 10 квітня і ростив декілька місяців.
Фермер отримав грошовий приз у розмірі 30 000 доларів. Він зізнався, що ці гроші підуть на вирощування наступного гарбуза.
Зважування гігантського гарбуза / Фото UPI
Як виростити гігантський гарбуз
Виростити великий овоч – не так просто. Для цього потрібен певний сорт насіння і ретельний догляд. Якщо ви захочете побити рекорд американського фермера, то у мережі радять брати насіння сорту Atlantic Giant.
Раніше садівник з Великої Британії зміг виростити гігантську цибулину, вагою 8,97 кілограма. Цей гігантський овоч може встановити світовий рекорд.