Фермер сказав, що дуже прив'язався до гарбуза і навіть дав йому ім'я – Майкл Джордан.

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Цікаво, що це вже третя перемога фермера на конкурсі. Раніше він перемагав у:

2022 році з гарбузом вагою 2560 фунтів, на ім'я Maverick;

2020 році з гарбузом вагою 2350 фунтів, на ім'я Tiger King.

Гінгер сказав, що годування та догляд за Майклом Джорданом обійшлися йому приблизно в 15 000 доларів. Він посадив його 10 квітня і ростив декілька місяців.

Фермер отримав грошовий приз у розмірі 30 000 доларів. Він зізнався, що ці гроші підуть на вирощування наступного гарбуза.

Зважування гігантського гарбуза / Фото UPI

Як виростити гігантський гарбуз

Виростити великий овоч – не так просто. Для цього потрібен певний сорт насіння і ретельний догляд. Якщо ви захочете побити рекорд американського фермера, то у мережі радять брати насіння сорту Atlantic Giant.

Раніше садівник з Великої Британії зміг виростити гігантську цибулину, вагою 8,97 кілограма. Цей гігантський овоч може встановити світовий рекорд.

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