Отримав зарплату "до копійки": фірма, що виробляє монети обміняла 90 000 пенні на 1000 доларів

Чоловік із Джорджії, США, отримав останню зарплату монетами по 1 пенні у кількості понад 90 000 штук (915 доларів). Це сталося після його конфлікту з керівництвом.

У березні Андреасу Флатану, що мешкає у штаті Джорджія, США кинули на під'їзній доріжці до його будинку понад 90 000 липких, жирних, брудних пенні. Таким чином колишні роботодавці виплатили чоловіку останню заробітну плату за його роботу в автомайстерні.

Початок історії Чоловік звільнився з роботи та отримав останню зарплатню копійками, вимащеними в олії

Пенні зберігалися у тачці в гаражі Флатана останні кілька тижнів. Допоки не втрутилася Coinstar – вашингтонська компанія з переведення монет у готівку. Coinstar, відома своєю національною мережею з 18 000 кіосків з рахунковими машинами.

Coinstar займається монетним бізнесом протягом 30 років, і ми обробляємо близько 41 мільярда монет на рік, тому отримання понад 90 000 пенні було звичайною справою,

– йдеться в заяві генерального директора Coinstar Джима Геріті.



Житель Джорджії перевів у готівку понад 90 000 брудних монет / Фото Coinstar

У четвер, 1 квітня, Coinstar забрали монети Флатана та округлили суму, щоб дати йому чек на 1000 доларів. Також Coinstar заявила, що займеться очищенням і обробкою пенні, перш ніж повертати їх в обіг. Компанія не тільки обміняла монети Флатана на 1000 доларів паперовими і чистими грошима, а також пожертвувала 1000 доларів двом місцевим благодійним організаціям за його вибором.

Це був шок і розчарування, коли заплатили таким чином, і було додатковим тягарем, що пенні були покриті маслянистою речовиною. Я витрачав годину – дві щоночі, намагаючись очистити копійки, і, ймовірно, очистив лише близько 5 доларів. Я був такий радий і вдячний, що Coinstar погодились мені допомогти,

– сказав Флатан.



Флатан обміняв монети на 1000 доларів паперовими і чистими грошима / Фото Coinstar