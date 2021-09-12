Освітньо-культурно-розважальна: у Львові відбудеться чотириденна конференція Лімуд Україна

Лімуд – це унікальний міжнародний єврейський освітньо-культурно-розважальний захід, єдиний у своєму роді – і тому, безумовно, найкращий! Перший український Лімуд відбувся в Ялті у 2008 році, потім у різні роки у Трускавці, Вінниці, Ужгороді, п’ять разів в Одесі, чотири рази у Львові.

У перекладі з івриту "лімуд" означає навчання. І цього року освітній проєкт вкотре повертається до культурної столиці України – Львова. Варто відзначити, що Львівський Лімуд відрізняється теплотою, атмосферою і затишком, де завжди приємно перебувати.

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На Лімуді одночасно проводиться декілька різних занять, що дозволяє учасникам самостійно формувати програму на свій розсуд, враховуючи особисті переваги. У рамках заходу заплановані екскурсії, тренінги, майстер-класи, концерти, виставки та лекції – все, що душа забажає, крім нудного й обридлого.



Заняття на конференції Лімуд Україна / Фото Лімуд Україна – Борис Бухман

Конференція пропонує своїм учасникам також культурну і розважальну програму, яка дозволяє познайомитися з різними музичними, літературними, театральними, художніми напрямками в мистецтві. Крім того, є окрема програма, яка розрахована на дітей від 2 до 16 років.



Андрій Садовий на відкритті Лімуд Україна у Львові у 2018 році / Фото Лімуд Україна – Борис Бухман

Всього в програму включено близько 100 сесій. Цього року у конференції візьмуть участь більш ніж 400 учасників з усього світу.

Серед спікерів Лімуду у Львові є:

Михайло Бродський – Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні;

– Надзвичайний та Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні; Хаїм Чеслер ( м. Гіват Шмуель, Ізраїль) – засновник проєкту Limmud FSU;

( м. Гіват Шмуель, Ізраїль) – засновник проєкту Limmud FSU; Ілля Аксельрод ( м. Рішон-ле-Ціон, Ізраїль) – ізраїльський стендап комік, продюсер і режисер;

м. Рішон-ле-Ціон, Ізраїль) – ізраїльський стендап комік, продюсер і режисер; Пінхас Полонський (м. Єрусалим, Ізраїль) – найавангардніший з викладачів юдаїзму, автор понад 25 книг;

(м. Єрусалим, Ізраїль) – найавангардніший з викладачів юдаїзму, автор понад 25 книг; Ігор Щупак (м. Дніпро, Україна) – директор Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума" і Музею "Пам’ять єврейського народу і Голокост в Україні";

(м. Дніпро, Україна) – директор Українського інституту вивчення Голокосту "Ткума" і Музею "Пам’ять єврейського народу і Голокост в Україні"; Алекс Энтін (м. Нью-Йорк, США) – психотерапевт, спікер з сексуальної освіти для дорослих і дітей в США і Європі;

(м. Нью-Йорк, США) – психотерапевт, спікер з сексуальної освіти для дорослих і дітей в США і Європі; Олександр Володарський (м. Київ, Україна) – сценарист, драматург, автор багатьох українських серіалів та десятка п'єс;

(м. Київ, Україна) – сценарист, драматург, автор багатьох українських серіалів та десятка п'єс; Юрій Володарський (м. Київ, Україна) – журналіст, критик, публіцист, культурний організатор, постійний літературний оглядач журналу про сучасну культуру "ШО";

(м. Київ, Україна) – журналіст, критик, публіцист, культурний організатор, постійний літературний оглядач журналу про сучасну культуру "ШО"; Гелінада Грінченко (м. Харків, Україна) – історикиня, докторка історичних наук, професорка кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна;

(м. Харків, Україна) – історикиня, докторка історичних наук, професорка кафедри українознавства філософського факультету Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна; Вікторія Юсе (м. Вільнюс, Литва) – директорка Міжнародного центру мови і культури їдиш при Всесвітньому єврейському конгресі;

(м. Вільнюс, Литва) – директорка Міжнародного центру мови і культури їдиш при Всесвітньому єврейському конгресі; Маріанна Душар (м. Львів, Україна) – відома також як Пані Стефа, авторка однойменного блогу та проекту Seeds and Roots, дослідниця галицької кухні та багато інших;

(м. Львів, Україна) – відома також як Пані Стефа, авторка однойменного блогу та проекту Seeds and Roots, дослідниця галицької кухні та багато інших; Василь Расевич (м. Львів, Україна) – відомий історик і публіцист;

(м. Львів, Україна) – відомий історик і публіцист; Лола Гільбо (м. Київ, Україна) – викладачка івриту, гід на івриті по Києву і по Україні;

(м. Київ, Україна) – викладачка івриту, гід на івриті по Києву і по Україні; Дмитро Кирплюк (м. Київ, Україна) – адвокат, президент ГО "Офіс з прав людини", голова секції захисту прав національних меншин Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України;

(м. Київ, Україна) – адвокат, президент ГО "Офіс з прав людини", голова секції захисту прав національних меншин Комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України; Рубен Ландсбергер (м. Ле-Сабль-д'Олон, Франція) – податковий юрист, консультант з цифрового маркетингу і тренер з розвитку бізнесу;

(м. Ле-Сабль-д'Олон, Франція) – податковий юрист, консультант з цифрового маркетингу і тренер з розвитку бізнесу; Андрій Руккас (м. Київ, Україна) – директор Інституту вивчення Голокосту в Східній Європі при Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр", кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

(м. Київ, Україна) – директор Інституту вивчення Голокосту в Східній Європі при Меморіальному центрі Голокосту "Бабин Яр", кандидат історичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка; Максим Рохманійко (м. Київ, Україна) – директор Центру просторових технологій, архітектор і дослідник;

(м. Київ, Україна) – директор Центру просторових технологій, архітектор і дослідник; Вікторія Пасічник (м. Київ, Україна) – головна редакторка і засновниця журналу "Українки", співзасновнця Українського Медіа Бюро, ексзаступниця головного редактора журналу "Наталі", 2 роки очолювала відділ VogueUA, лекторка жіночих проєктів "Бізнес-мама" та "Освітні амбасадорки";

(м. Київ, Україна) – головна редакторка і засновниця журналу "Українки", співзасновнця Українського Медіа Бюро, ексзаступниця головного редактора журналу "Наталі", 2 роки очолювала відділ VogueUA, лекторка жіночих проєктів "Бізнес-мама" та "Освітні амбасадорки"; Льоля Ланда (м. Львів, Україна) – відома львівська рестораторка, дослідниця єврейської кухні, авторка багатьох гастрономічних концепцій, власниця маленького сімейного кафе "Єрусалим" у Львові.



Ярослав Грицак на Лімуд Україна у Львові у 2018 році / Фото Лімуд Україна – Борис Бухман

Міжнародна конференція побудована на 5 принципах, поєднання яких створює відмінні риси Лімуду – різноманітність, толерантність, відсутність примусу та матеріальної зацікавленості – і забезпечує його унікальність.

Можливість вибору. Із безлічі сесій, які проходять одночасно, кожен учасник може вибрати цікаву саме йому – від єврейської філософії до йоги, від єврейської кухні до близькосхідної політики. Плюралізм. Конференції Лімуд відвідують учасники різного віку, соціальних груп, люди, які дотримуються різних релігійних і політичних переконань. Свобода участі в усіх заходах. Волонтерство. Організатори, спікери та волонтери беруть участь у конференції виключно на добровільних засадах. Викладачам не оплачується проведення сесій, а організацією конференції та всіх заходів займаються волонтери. Платна участь. З часу заснування Лімуду учасники самі оплачують своє перебування на конференціях.



Волонтери Лімуд Україна / Фото Лімуд Україна – Борис Бухман

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