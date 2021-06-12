Відеооператор обігнав спринтерів на чемпіонаті, аби отримати хороші кадри: вірусний ролик

Нещодавно у китайській провінції Шаньсі відбувся міжуніверситетський спортивний чемпіонат. Проте справжньою зіркою на ньому стали не учасники, а відеооператор, який знімав дійство на камеру.

Студент місцевого коледжу працював на чемпіонаті. 8 червня йому потрібно було зняти 100-метровий забіг, у якому брали участь представники різних навчальних закладів.

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Перед початком хлопець став приблизно на 10 метрів попереду лінії старту. Коли спринтери рушили, він побіг одночасно з ними. Увесь забіг оператор відмінно виконував свою роботу і не відставав від учасників попри те, що він тримав у руках 4-кілограмову камеру і слідкував за тим, що і як вона знімає.

Швидкість оператора вразила присутніх навіть більше ніж результати спринтерів. А коли відеоролик потрапив у соціальні мережі, він одразу ж став вірусним. Користувачі інтернету захоплюються спритністю і фізичною підготовкою юнака, а дехто з них навіть вважає, що перше місце у забігу потрібно було присудити саме йому.