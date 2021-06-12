Студент местного колледжа работал на чемпионате. 8 июня ему нужно было снять 100-метровый забег, в котором участвовали представители разных учебных заведений.

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Перед началом парень стал примерно на 10 метров впереди линии старта. Когда спринтеры побежали, он помчался одновременно с ними. Весь забег оператор отлично выполнял свою работу и не отставал от участников несмотря на то, что он держал в руках 4-килограммовую камеру и следил за тем, что и как она снимает.

Скорость оператора поразила присутствующих даже больше чем результаты спринтеров. А когда видеоролик попал в социальные сети, он сразу же стал вирусным. Пользователи интернета восхищаются ловкостью и физической подготовкой молодого человека, а некоторые из них даже считают, что первое место в забеге нужно было присудить именно ему.