На похоронах випадково увімкнули трансляцію оголеної жінки, яка приймала душ

У мережі завірусилося відео, на якому жінка випадково зняла себе оголеною в душі. Сталося це під час похоронної трансляції в прямому ефірі.

Гіршої ситуації годі й уявити.

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Відомо, що жінка якраз збиралася йти до церкви, аби попрощатися із померлим. Однак не встигала прийти вчасно, тож увімкнула пряму трансляцію перед початком служби, щоб попрощатися з покійним.

Думаючи, що камера вимкнена, мама двох дітей роздяглася догола, щоб прийняти душ, і зовсім не знала, що її транслюють перед переповненою церквою. Увесь процес приймання душу був виставлений на загальний огляд.

Подумайте про цю бідолашну жінку... У її родині хтось помер, а вона збиралася лише на поминки. Вона не змогла потрапити на похорон,

– сказав ведучий трансляції згодом.



Курйозний момент / Фото dailymail.co.uk

Відомо, що у Лондоні відспівували батька трьох дітей, який помер від онкології. Один з відвідувачів розповів про курйозний інцидент: "Вона з'явилася на поминках... Десять хвилин по тому, плачучи і не маючи жодного уявлення про те, що сталося".

Раніше ми писали про жінку, яка звернулася з проханням до будівельників, аби ті замурували стіну, що заважала їй. Однак після завершення їхньої роботи, вона почула дивні звуки.