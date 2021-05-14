Джекпот за щеплення: в Огайо розіграють 5 000 000 доларів серед тих, хто вакцинується

Влада Огайо пообіцяла розіграти 5 мільйонів доларів серед повнолітніх мешканців штату, які отримали хоча б одну дозу вакцини від коронавірусу. Всього проведуть 5 розіграшів, переможці яких отримають по 1 мільйону доларів.

За словами губернатора Огайо Майка Девайна, гроші на подарунки та проведення розіграшів братимуть з федеральних фондів допомоги при COVID-19. На що початково виділили ці кошти, він не повідомив.

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Розіграші проводитиме лотерея Огайо. Переможців обиратимуть із загальнодоступної бази даних реєстрації виборців штату. Ті, кого у цій базі немає, зможуть зареєструватися через спеціальний вебсайт.



Губернатор Огайо Майк Девайн / Фото з сайту губернатора

Я знаю, що дехто може сказати: "Девайн, ти божевільний! Твоя ідея – це даремна трата грошей". Але насправді справжня трата на цьому етапі пандемії, коли вакцина доступна усім охочим, – це життя, втрачене через COVID-19,

– написав губернатор у твітері.

Урядовці Огайо не забули й про неповнолітніх, і оголосили лотерею для них. Для вакцинованих мешканців штату віком від 12 до 17 років проведуть ще одну серію щотижневих розіграшів. П'ятеро переможців отримають повну чотирирічну стипендію на навчання у будь-якому університеті Огайо, що покриватиме навчання, проживання, харчування та підручники.