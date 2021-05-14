По словам губернатора Огайо Майка Девайна, деньги на подарки и проведение розыгрышей будут брать из федеральных фондов помощи при COVID-19. На что изначально выделили эти средства, он не сообщил.

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Розыгрыши будет проводить лотерея Огайо. Победителей будут выбирать из общедоступной базы данных регистрации избирателей штата. Те, кого в этой базе нет, смогут зарегистрироваться через специальный вебсайт.



Губернатор Огайо Майк Девайн / Фото с сайта губернатора

Я знаю, что некоторые могут сказать: "Девайн, ты сумасшедший! Твоя идея – это бесполезная трата денег". Но на самом деле настоящая трата на этом этапе пандемии, когда вакцина доступна всем желающим, – это жизнь, потерянная из-за COVID-19,

– написал губернатор в твитере.

Чиновники Огайо не забыли и о несовершеннолетних, и объявили лотерею для них. Для вакцинированных жителей штата в возрасте от 12 до 17 лет проведут еще одну серию еженедельных розыгрышей. Пятеро победителей получат полную четырехлетнюю стипендию на обучение в любом университете Огайо, которая будет покрывать обучение, проживание, питание и учебники.