Фотографію незвичної знахідки показала у своєму інстаграмі журналістка Жаклін Фелгейт. Її вона отримала від своєї підписниці.

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Унікальне яйце придбали випадково

Австралійка придбала звичайну упаковку яєць в місцевому магазині Woolworths. Одне з них виявилося круглим. Далі, як пояснила Фелгейт, жінка вирішила дізнатися більше про свою знахідку в Google. "Ми зрозуміли, що буквально одне яйце з мільярда є круглим. І останнє таке було продане за понад 1400 доларів США", – мовиться у повідомленні, яким поділилась журналістка.

Підписники активно коментують допис Фелгейт у соцмережі. Вони дивуються тому, що хтось може заплатити на аукціоні таку чималу суму за звичайне яйце, хоч і круглої форми.

Люди купують яйця за 1 400 доларів?​

Та ви жартуєте!

Wtf! Я з'їв таке кругле яйце кілька тижнів тому!

Хочу знати, хто витрачає на таке 1 400 доларів, і що вони з цим роблять.

Як пише вебсайт газети Daily Mail, шанси виявити таке кругле яйце справді коливаються від одного до мільярда до одного до 1,25 мільярда. Водночас у The Dodo наголошують, що "одне на мільярд" – це, звісно, не офіційна цифра. Втім, вона безперечно вказує на те, наскільки рідкісними є яйця такої форми.

"Особливий подарунок"

До слова, не всі власники схожих унікальних знахідок поспішають виставляти їх на продаж. Наприклад, жителька Канади Холлі Браун вирішила залишити кругле яйце, яке у 2022 році знесла її курка, собі напам'ять. "Спочатку я подумала, що собака знайшов м'яч. Але коли я взяла це в руки, то, на мій подив, зрозуміла, що це яйце", – розповіла жінка журналістам.