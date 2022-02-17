Один з найбільших у світі блакитних діамантів продадуть на аукціоні: ціна вражає

Аукціонний будинок Sotheby's продасть найбільший у світі блакитний діамант з усіх, що коли-небудь з'являлися на аукціонах. Вага коштовного каменя De Beers Cullinan Blue – 15,10 карата.

У Гемологічному інституті Америки (GIA) камінець оцінили як "найбільший яскраво-блакитний діамант ступеневої огранки без внутрішніх дефектів". Експерти вважають, що він може піти з молотка за понад 48 мільйонів доларів (134 мільйони гривень).

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Що відомо про діамант

У Sotheby's діамант називають надзвичайно рідкісним, апелюючи тим, що на аукціонах з'являлися лише 5 блакитних діамантів, вагою більшою ніж 10 каратів. Разом з тим, жоден з них не перевищував 15 каратів, тож поява цієї бездоганної коштовності є знаковою подією.

Діамант знайшли на руднику Куллінан у Південній Африці у 2021 році. Він отримав найкращі оцінки відповідності стандартам, за якими оцінюють кольорові діаманти.

De Beers Cullinan Blue – найбільший блакитний діамант з усіх, що коли-небудь з'являлися на аукціонах / Фото Sotheby's

Його кваліфікували як "яскраво-блакитний фантазійний", а це найвища з можливих оцінка кольору, що присвоїли не більше ніж 1% блакитних діамантів, з якими мали справу у GIA. До того ж цей камінь віднесли до типу IIb, тобто у ньому є бор, який надає блакитно-сірого відтінку. До цієї категорії відносяться менше ніж 0,5% діамантів.

Сотні мільйонів років у процесі створення, цей незвичайний блакитний діамант, без сумнівів, є одним з найкращих творінь природи. Тепер, втілений у життя рукою одного з наймайстерніших огранювачів у світі, він являє собою найвищий шедевр,

– поділилася Патті Вонг, голова Sotheby's Asia.

У Sotheby's пояснили, що блакитні діаманти мають високий попит завдяки своїй рідкісності та яскравому забарвленню. De Beers Cullinan Blue продадуть на аукціоні в рамках окремого заходу Тижня розкоші у Гонконзі наприкінці квітня.

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