Об'єднані грою: онлайн-казино Cosmolot розіграє 100 тисяч гривень на Leopolis Jazz Fest

Міжнародний джазовий фестиваль повернувся до Львова після карантинної паузи минулого року. Перше в Україні ліцензійне онлайн-казино Cosmolot виступає розважальним спонсором фестивалю Leopolis Jazz Fest 2021.

Leopolis Jazz Fest 2021 проходить з 24 по 28 червня на трьох міських сценах. За традицією, дві з них будуть безкоштовними і відкритими для всіх охочих.

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Розважальним партнером Leopolis Jazz Fest стало перше в Україні ліцензоване онлайн-казино Cosmolot. На сцені лекторію CEO Cosmolot Сергій Потапов і міжнародні експерти проведуть відкриту дискусію про вплив казино на державну економіку. Вони розглянуть досвід роботи казино в європейських країнах і розкажуть, які можливості отримує Україна від легалізації грального бізнесу.



На сцені лекторію CEO Cosmolot розкажуть про вплив казино на державну економіку / Фото Cosmolot

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У період фестивалю Cosmolot і Радіо Люкс проведуть акцію "Дай Джазу на 100 тисяч". Взяти участь у розіграші 100 000 гривень можуть всі охочі, просто зареєструвавшись на сайті cosmojazz.fun.



Стати учасником розіграшу просто / Фото Cosmolot



Зареєструватись на сайті допоможуть усміхнені промоутери / Фото Cosmolot

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