Обирала сама: Ангелу Меркель проведуть з поста канцлерки під панк-рок

Ангела Меркель протягом 16 років була канцлеркою Німеччини, але вже 2 грудня відбудеться церемонія її прощання з цією посадою. Музичний супровід для цієї знакової миті вона обирала сама – він виявився дещо неочікуваним.

Панк-рок на прощання

Судячи з підібраного нею плейлиста, прощання Ангели Меркель з посадою буде емоційним. Однією з композицій, що до нього увійшли, стала пісня панк-рокерки Ніни Гаґен Du hast den Farbfilm vergessen ("Ти забув кольоровий фільм"). Вона стала хітом НДР у 1974 році, коли канцлерці було 20 років.

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Ніна Гаґен – Du hast den Farbfilm vergessen: дивіться відео



Окрім того, до списку композицій гімн увшли Großer Gott, wir loben dich ("Боже, славимо тебе") та пісню Гільдеґарж Кнеф Für mich soll's rote Rosen regnen ("Для мене мав би йти дощ з червоних троянд"). Гратиме на прощання для Ангели Меркель оркестр Бундесвера.

Через пандемію коронавірусу церемонія відбуватиметься в дещо обмеженому форматі. На ній будуть присутніми близько 200 людей. Запрошені усі 52 федеральні міністри часів її роботи на посаді канцлерки та інші колеги і соратники.