Обід на орбіті: Disney відкриває космічний ресторан Space 220 – захопливий відеотур

Компанія Disney розповіла про довгоочікуване відкриття ресторану Space 220 у тематичному парку розваг Disney World Epcot в Орландо. Його призначили на середину вересня, а поки показали, що саме чекає на гостей цього місця.

Ресторан Space 220 дозволяє своїм відвідувачам пообідати на орбіті у космосі, при цьому не покидаючи Землю. Вони вирушать у політ на ліфті, який начебто підніме їх на висоту у 350 кілометрів. Такого ефекту вдасться досягнути завдяки комп'ютерній графіці у вікнах-ілюмінаторах.

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Вийшовши з ліфта, гості опиняться на космічній станції Centauri Space Station, де розташована панорамна обідня зона. Звідти відкривається мальовничий вигляд на Землю. Рідною планетою можна полюбуватися з оглядового майданчика або ж з вікна станції.



Оглядовий майданчик у ресторані Space 220 / Фото Walt Disney World



Космічний ресторан Disney / Фото Walt Disney World

Шеф-кухарем ресторану Space 220 став Марк Куше. На його кухні відвідувачам пропонують фіксоване меню з двох страв на обід та трьох позицій на вечерю. Окрім сучасної та висококласної кухні, гості зможуть спробувати пиво, вина та коктейлі.

Більше про Space 220

Ресторан назвали Space 220 ("Космос 220"), адже Міжнародна космічна станція (МКС) перебуває на відстані 220 миль від Землі. Його відкриття мало відбутися набагато раніше – ще у 2019 році, проте його довелося перенести.

Space 220 офіційно відчинить двері свого ліфта у середині вересня 2021 року, незадовго до 50-річчя Walt Disney World Resort. Святкування розпочнеться 1 жовтня і триватиме 18 місяців.

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