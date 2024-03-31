Дізнайтеся більше про себе за допомогою психологічного тесту від 24 Каналу.

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Розгляньте 4 зображення маяків і виберіть той, який найбільше приваблює вас або викликає відчуття зв'язку. Не замислюйтеся надовго, довіртеся своїм першим враженням.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

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