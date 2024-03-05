і цей тест від 24 Каналу може стати ключем до їх розуміння.

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Подивіться на зображення вище та зосередьтеся на першому образі, який спадає вам на думку. Не думайте надто довго – ваша перша інтуїтивна відповідь є найбільш показовою.



Психологічний тест / Зображення згенероване штучним інтелектом за допомогою DALL-E

Розшифровка результатів