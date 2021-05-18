Подаватимуть маслопиво: у Нью-Йорку відкриють новий магазин з баром за мотивами "Гаррі Поттера"

3 червня у Нью-Йорку відбудеться відкриття тематичного магазину з баром, присвяченого магічним всесвітам "Гаррі Поттера" та "Фантастичних звірів". Там можна буде купити різноманітну сувенірну продукцію, а також скуштувати славетне маслопиво.

Офіційний флагманський магазин Гаррі Поттера розташований у самому центрі Манхеттену. Триповерхова будівля, інтер'єр якої переповнений відсилками до улюбленої магічної історії, стане чудовою причиною відвідати Нью-Йорк для найпалкіших шанувальників. Відвідувачів зустрічатиме величезна фігура Фенікса Фоукса, що дивитиметься на них зі стелі.

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Це буде найбільший спеціалізований магазин Гаррі Поттера у світі, де на ентузіастів чекають інтерактивні розваги та численні "магічні" можливості для фото. Тут буде величезна колекція оригінального реквізиту, декорацій та костюмів з фільмів "Гаррі Поттер" і "Фантастичні звірі і де їх шукати".

"Ми дуже раді відкриттю в Нью-Йорку. Це ідеальне місто для початку роботи – з такою кількістю відданих шанувальників чарівного світу, ультрасучасним торговельним середовищем та спільнотою, яка цінує інноваційний досвід", – розповіла Сара Рутс, віцепрезидентка роздрібної торгівлі Warner Bros. Studio.

Магазин Гаррі Поттера в Нью-Йорку / Візуалізація Warner Bros. Studio Tour London

Особливою родзинкою магазину буде Butterbeer Bar, де подаватимуть маслопиво. Це перше місце у Нью-Йорку, де можна буде спробувати легендарний напій. У компаній кажуть, що відвідувачів цього бару зустріне гігантський каскад з пляшок маслопива.



Маслопиво зі світу Гаррі Поттера / Фото Warner Bros. Studio Tour London

Майже 1000 пляшок піднімуться з підлоги і попливуть над баром, поки маслопиво чарівним чином тектиме мідними трубами на стелі,

– розповіли у Warner Bros.

В асортименті Butterbeer Bar – пляшкове та розливне маслопиво, морозиво зі смаком магічного напою та різноманітні тематичні закуски.



Морозиво зі смаком маслопива / Фото Warner Bros. Studio Tour London