Официальный флагманский магазин Гарри Поттера расположен в самом центре Манхэттена. Трехэтажное здание, интерьер которого переполнен отсылками к любимой магической истории, станет отличной причиной посетить Нью-Йорк. Посетителей встретит огромная фигура Феникса Фоукса, что будет смотреть на них с потолка.

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Это будет самый большой специализированный магазин Гарри Поттера в мире, где энтузиастов ждут интерактивные развлечения и многочисленные "магические" возможности для фото. Здесь будет огромная коллекция оригинального реквизита, декораций и костюмов из фильмов "Гарри Поттер" и "Фантастические твари и где они обитают".

"Мы очень рады открытию в Нью-Йорке. Это идеальный город для начала работы – с таким количеством преданных поклонников волшебного мира, ультрасовременным средой для торговли и обществом, которое ценит инновационный опыт", – рассказала Сара Рутс, вице-президент розничной торговли Warner Bros. Studio.

Магазин Гарри Поттера в Нью-Йорке / Визуализация Warner Bros. Studio Tour London

Особая изюминка магазина – Butterbeer Bar, где будут подавать сливочное пиво. Это первое место в Нью-Йорке, где можно будет попробовать легендарный напиток. В компании говорят, что посетителей этого бара встретит гигантский каскад из бутылок сливочного пива.



Сливочное пиво из мира Гарри Поттера / Фото Warner Bros. Studio Tour London

Почти 1000 бутылок поднимутся с пола и поплывут над баром, пока сливочное пиво волшебным образом будет течь по медным трубам на потолке,

– рассказали в Warner Bros. Studio.

В ассортименте Butterbeer Bar – бутылочное и разливное сливочное пиво, мороженое со вкусом магического напитка и разнообразные тематические закуски.



Мороженое со вкусом маслопива / Фото Warner Bros. Studio Tour London