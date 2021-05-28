Хотів виглядати стильно: у Новій Зеландії злочинець орендував вертоліт, щоб здатися поліції

Новозеландська поліція протягом 5 тижнів розшукувала Джеймса Брайанта, якого звинувачують у збройному нападі. Врешті-решт, чоловік вирішив здатися правоохоронцям, але зробив це з особливим шармом. Він орендував вертоліт та прилетів на ньому до відділку поліції у місті Данідін.

Джеймс Брайант прибув до поліції у супроводі свого адвоката Артура Тейлора. Захисник розповів, що під час польоту чоловіки пили шампанське і їли устриці. Оренду вертольоту Брайант оплатив самостійно, тому що "хотів виглядати стильно".

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Джеймса Брайанта звинувачують у збройному нападі, нанесенні ножових поранень, публікації зловмисних повідомлень та неявці до суду. Поліція попередила громадськість, що чоловік є небезпечним.

Протягом 5 тижнів він ховався у фермерському поселенні Вайанакаруа. Брайант розповів, що добре провів там час і багато займався йогою. Але врешті він вирішив здатися, коли дізнався, що правоохоронці публічно оголосили його небезпечним злочинцем і рекомендували людям не наближатися до нього.



Джеймс Брайант (зліва) з Артуром Тейлором / Фото NZ Herald

Саме тоді Брайант звернувся до свого знайомого Артура Тейлора. Колись він допомагав адвокатові зі створенням його вебсайту, а зараз попросив його бути посередником у мирному арешті. Коли чоловіки прибули до відділку на вертольоті, правоохоронці арештували Брайанта – усе відбулося спокійно та без пригод.

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