Новий світовий рекорд: чоловік відвідав 51 паб менше ніж за добу

Британець Метт Елліс з Сент-Неотс, Кембриджшир, вирішив встановити новий світовий рекорд Гінеса, оскільки за інформацією представників Книги, такого ще немає. Тож чоловік поставив перед собою мету – відвідати понад 50 пабів за 24 години

48-річний Метт Елліс провів у кожному пабі в середньому по чотири хвилини. Щоб відповідати правилам Книги рекордів Гіннеса, у кожному пабі чоловік повинен був випивати не менше 125 мілілітрів. Крім того, від чоловіка вимагалася присутність свідків на кожній зупинці.

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На відвідування 51 пабу Метту знадобилося 8 годин 52 хвилини 37 секунд – у кожному пабі він проводив у середньому по чотири хвилини і уникав замовлення "складних" напоїв. За цей час він випив в цілому 6,3 літра апельсинового соку та дієтичної коли, через що йому довелося "шість або сім разів сходити в туалет", коли він намагався заснути.

Мета такого вчинку, за словами британця, – привернути увагу до важкого становища індустрії пабів під час пандемії та підняти їх авторитет.

Вся справа в пабах і людях, яких ви зустрічаєте. Паби за останні 18 місяців пережили дуже важкі часи. Це був дійсно поганий рік. Я великий шанувальник пабів за їх внесок у наше суспільство і дух товариства, яким ви можете насолоджуватися в них,

– сказав Метт.



Новий світовий рекорд: чоловік відвідав 51 паб за 24 години / Фото BBC

Свідоцтва про обхід пабів Меттом Еліссом були зареєстровані представниками Книги рекордів Гіннесса. І тепер організація має розглянути та офіційно сертифікувати рекорд.



Новий світовий рекорд: чоловік відвідав 51 паб за 24 години / Фото BBC

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