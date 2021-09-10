Носорогів можна перевозити догори ногами, а борода захищає від удару: Шнобелівська премія-2021

У четвер, 9 вересня, у Гарвардському університеті у США відбулася 31-а церемонія щорічної премії Ig Nobel Prize – Шнобелівська премія-2021. Через пандемію коронавірусу подія пройшла онлайн.

Ig Nobel Prize або Шнобелівську премію вручають, за досягнення, які змушують спочатку засміятися, а потім – задуматися. Це свого роду пародійний аналог Нобелівської премії. Хоча насправді мета премії – привернути увагу людей до науки, медицини і технологій.

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Від засновників премії – гумористичного журналу Annals of Improbable Research ("Аннали неймовірних досліджень"), переможці отримали нагороду у вигляді паперової шестерінки, а також по 10 трильйонів зімбабвійських доларів.

Хто і за що отримав Шнобелівську премію цього року:

Біологія

Сюзанна Шетц зі Швеції – за аналіз котячої мови, зокрема дослідження того, як змінюється муркотіння у відповідь на зміну інтонації людини.

Хімія

Міжнародна група вчених – за хімічний аналіз повітря в кінотеатрах. Дослідники перевіряли, чи змінюється запах глядачів у кінотеатрі через показ на екрані насильства, сексуальних сцен, вживання наркотиків, а також через ненормативну лексику у фільмах.

Економіка

Професор Павло Блаватський із Франції – за відкриття того, що ожиріння політиків може бути хорошим індикатором корупції в цій країні.

Транспортування

Міжнародна група вчених – за експериментальне визначення того, чи безпечніше перевозити носорога догори ногами.



Шнобелівська премія-2021 / Фото CNN

Екологія

Група вчених з Іспанії та Ірану – за використання генетичного аналізу для виявлення різних видів бактерій, що мешкають у викинутій жувальній гумці на тротуарі в різних країнах.

Медицина

Група вчених із Німеччини, Туреччини та Великої Британії – за демонстрацію того, що оргазм може бути так само ефективний для поліпшення дихання, як і протинабрякові ліки.

Премія миру

Ітан Бесеріс, Стівен Нелуей і Девід Керріер зі США – за перевірку гіпотези про те, що люди стали відрощувати бороду, щоб захистити себе від ударів по обличчю.



Шнобелівська премія-2021 / Фото unsplash

Фізика

Група вчених із Нідерландів, Італії, США та з Тайваню – за проведення експериментів, метою яких було з’ясувати, чому пішоходи не стикаються один з одним.

Кінетика

Група дослідників з Японії, Швейцарії та Італії – за проведення експериментів з метою з’ясувати, чому пішоходи іноді все-таки стикаються один з одним.

Ентомологія

За дослідження "Новий метод боротьби з тарганами на підводних човнах".

Вручення нагороди Шнобелівська премія-2021: дивитись онлайн

Більше про Шнобелівську премію Ig Nobel Prize – від англійського слова ignoble, тобто негідний. Українською її також іноді називають "Антинобелівська премія" або "Шнобелівська премія". Була заснована в 1991 році на противагу Нобелівській. Як заявляє Оргкомітет премії, нагороди вручаються за відкриття, які "спочатку змушують сміятися, а потім – задуматися". Частина з десяти номінацій збігається з нобелівськими, деякі з них щорічно змінюються в залежності від світового порядку.



Призовий фонд становить 10 трильйонів доларів Зімбабве, які вже виведені з обігу через гіперінфляцію. В організації церемонії традиційно беруть участь справжні Нобелівські лауреати.

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